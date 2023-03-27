В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области сегодня повреждено учебное заведение.

Российские оккупанты в понедельник, 27 марта, атаковали беспилотниками Никополь и Марганецкую громаду, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. "Сегодня враг снова направил на Днепропетровскую область беспилотники. Оккупанты атаковали Никопольский район, а именно - Никополь и Марганецкую громаду", - отметил он.

В результате атаки пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены учебное заведение, частный дом и два автомобиля. Последствия атаки уточняются.

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Россияне уже не раз били по ряду населенных пунктов региона, есть много разрушений, пострадавших и погибших.

В частности, вечером 25 марта сообщалось, что в Синельниковском районе противник ударил из тяжелой артиллерии по Великомихайловской территориальной громаде, а Никопольский район захватчики атаковали беспилотниками.

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