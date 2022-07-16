Вследствие ракетного удара был поврежден водопровод.

Из-за вчерашней атаки российских захватчиков на Днепр часть города осталась без централизованного водоснабжения.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко во время информационного марафона.

"По предварительной информации, у нас трое погибших и 16 раненых. Пожар на предприятии спасатели все еще ликвидируют. Из-за этого ракетного удара многие дома пострадали, там выбиты двери и окна. Дотла сгорели две машины, еще около 10 пострадали. И, к сожалению, этим ударом также повредили водопровод, поэтому сейчас в правобережной части Днепра частично нет воды. Но городские власти обещает все починить", - сказала она.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ночной ракетный удар наносился по заводу "Южмаш": "Прилетело на ЮМЗ и в район Рабочей".

Ракетный удар по Днепру 15 июля: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 июля вечером российские захватчики совершили ракетный обстрел Днепра. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие и по улице рядом с ним. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения.

Известно, что россияне выпустили ракеты с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря.

В результате российского теракта в Днепре погиб, в частности, водитель автобуса одного из городских маршрутов.

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