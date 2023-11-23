В Чернобаевке Херсонской области едва не повторилась трагедия, как ранее в поселке Гроза на Харьковщине, когда оккупанты ударили по гражданскому населению во время прощания с погибшим воином.
Как сообщает Херсонский Телеграм-канал "Херсон. Война без фейков", вчера сельсовет Чернобаевки публично анонсировал прощание с павшим защитником Артемом Базановым. В сообщении четко отметили время (12:00) и локацию. Через некоторое время публикация исчезла, а прощание состоялось на полтора часа раньше.
В 12:15 россияне ударили по Чернобаевке кассетными боеприпасами. Если прощание с воином не перенесли бы, в деревне могла бы повториться трагедия по сценарию грозы.
"Воина успели достойно почтить и провести в последний путь к состоявшейся атаке", - пишет канал.
Отмечается, что запуски боеприпасов по Чернобаевке состоялись ровно в 12:15. похоже, задержка произошла для того, чтобы на похороны собралось больше людей.
Обстрел Херсонщины 23 ноября
Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, известно уже о четырех погибших.
По данным ОВА, около 11: 30 оккупанты с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, впоследствии руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Чернобаевку. "Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами. Сейчас известно о 3 погибших и 4 раненых людях", - заявил он.