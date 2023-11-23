Оккупанты ударили во время, когда в селе должны были состояться похороны павшего защитника.

В Чернобаевке Херсонской области едва не повторилась трагедия, как ранее в поселке Гроза на Харьковщине, когда оккупанты ударили по гражданскому населению во время прощания с погибшим воином.

Как сообщает Херсонский Телеграм-канал "Херсон. Война без фейков", вчера сельсовет Чернобаевки публично анонсировал прощание с павшим защитником Артемом Базановым. В сообщении четко отметили время (12:00) и локацию. Через некоторое время публикация исчезла, а прощание состоялось на полтора часа раньше.

В 12:15 россияне ударили по Чернобаевке кассетными боеприпасами. Если прощание с воином не перенесли бы, в деревне могла бы повториться трагедия по сценарию грозы.

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"Воина успели достойно почтить и провести в последний путь к состоявшейся атаке", - пишет канал.

Отмечается, что запуски боеприпасов по Чернобаевке состоялись ровно в 12:15. похоже, задержка произошла для того, чтобы на похороны собралось больше людей.

Обстрел Херсонщины 23 ноября

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, известно уже о четырех погибших.

По данным ОВА, около 11: 30 оккупанты с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, впоследствии руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Чернобаевку. "Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами. Сейчас известно о 3 погибших и 4 раненых людях", - заявил он.

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