Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау также отметила тревожную тенденцию по поводу увеличения количества фактов нарушения режима тишины на востоке Украины в последние недели.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что переговоры в рамках ТКГ об урегулировании ситуации на Донбассе зашли в тупик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания Совета безопасности ООН по случаю шестилетия подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Трансляция мероприятия велась на сайте организации.

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«В последние недели на Донбассе наблюдается тревожная тенденция нарушения режима прекращения огня. При этом количество нарушений значительно ниже, чем в первой половине прошлого года», - констатировала она.

Также Грау отметила недостаточный прогресс в вопросе гуманитарного разминирования на Донбассе.

«Вызывает беспокойство тот факт, что прогресс в решении гуманитарных вопросов и вопросов, связанных с безопасностью, не достигается по политическим мотивам», - отметила она.

По ее словам, в первые месяцы 2020 года политическая группа ТКГ приложила значительные усилия, чтобы прийти к общему знаменателю в переговорах.

Вместе с тем Грау отметила, что переговоры в рамках политической подгруппы ТКГ буксуют с августа 2020 года, ведь «некоторые участники требуют, чтобы парламент Украины отменил резолюцию о местных выборах, чтобы обсуждение продолжалось».

Представитель ОБСЕ напомнила, что для разблокирования переговоров участники ТКГ предложили разработать совместный план действий по выполнению Минских договоренностей.

«Это очень трудная задача, к сожалению. Обсуждение в Трехсторонней контактной группе, по-прежнему находится в тупике. Поэтому я благодарна, что политические советники «нормандской четверки» присоединились к процессу и активно ищут выходы из тупика», - добавила Грау.

Справка. Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины — уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины. Главой украинской делегации сейчас является первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Автор: Константин Гончаров