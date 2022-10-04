Если человек не служил оккупантам и не предал Украину, то нет оснований считать его коллаборантом.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз опроверг заявления российских пропагандистов о том, что Украина якобы сочтет коллаборантами чуть ли не всех на оккупированной территории.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

По его словам, российские пропагандисты запугивают людей в захваченных оккупантами районах, говоря, что Украина якобы будет считать коллаборантами чуть ли не всех, кто остался на оккупированной территории.

Видео дня

"Абсолютный бред. Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантам и не предал Украину, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это элементарные вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то человека винить", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что сотни тысяч украинцев находились на временно оккупированной территории, многие из них помогали украинским военным и спецслужбам, много кто пытался выжить и ждал, когда вернется украинский флаг.

"Конечно, были и те, кто предал Украину. Но такие случаи довольно быстро устанавливаются Службой безопасности Украины и не являются массовыми. Россия не встретила массовой поддержки в Украине, и это факт", - подчеркнул президент.

Как наказывают коллаборантов в Украине

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).

Коллаборационистской деятельностью признается публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины, проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с агрессором.

Позже в Службе безопасности Украины объяснили, при каких обстоятельствах учителям и медикам может грозить наказание за коллаборационную деятельность на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: