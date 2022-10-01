Враг пытается дискредитировать власти Украины и убедить жителей города, что они не смогут попасть в европейские страны.

После проведения так называемых "референдумов" на временно захваченных территориях Украины российские оккупанты запустили волну фейков в Мариуполе. Враги пытаются ложью удержать людей в городе. Они распространяют информацию о том, что мариупольцы будут считаться коллаборантами в Украине и не смогут выехать в европейские страны.

Соответствующая информация поступила от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он написал в личном Telegram-канале о пропаганде, которую сейчас распространяют среди жителей города.

Первый фейк: мариупольцы будут арестованы в Украине, так как они стали гражданами России в результате псевдореферендумов. А из-за регистрации в Донецкой области их не пропустят в страны Европы, если пытаться выехать через территорию РФ.

Видео дня

"Мариупольцев каждый день ждут на подконтрольной территории. Ждут и встречают, сразу оказывая материальную и гуманитарную помощь, в частности, в центрах "ЯМариуполь". Никакой ответственности за нахождение в оккупации, единоличное незаконное решение России об аннексии, ни один мариуполец не несет. Такая же ситуация с нашими международными партнерами. Мариупольцы желательны во всех странах цивилизованного мира", — развенчал российскую ложь Андрющенко.

Второй фейк: жители города будут считаться коллаборантами, если получали гуманитарную помощь или разбирали завалы. После выезда на подконтрольную Украине территорию их якобы ждет уголовное наказание.

"Мариупольцы из-за российского плена вынуждены выживать и не являются коллаборантами из-за получения гуманитарной помощи или работы. За исключением руководящих и других должностей, связанных с организацией помощи оккупанту, и определенных профессий (например, учителя, самостоятельно перешедшие на сотрудничество с оккупантом). Однако все реальные коллаборанты не пытаются ехать ни в Украину, ни в страны ЕС", - прокомментировал очередную ложь россиян Андрющенко.

Преступления России в Мариуполе: основные сведения

После объявления "частичной" мобилизации в РФ жителей города тоже хотят призывать в армию. Движение сопротивления получило доступ к документам оккупантов, где сказано о необходимости сформировать списки мариупольцев, которых отправят во вражеское войско. Перечни должны составить до 10 октября.

Педагогов, медиков и всех "бюджетников" в Мариуполе заставляют до 1 января получить российские паспорта.

С 26 сентября в городе начали сносить здания, в которых жили люди. Горожан просто выгоняют на улицу и не предоставляют никакой замены.

Вас также могут заинтересовать новости: