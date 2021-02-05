Руслан Хомчак проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак осуществил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Как сообщается на сайте Минобороны, во время рабочей поездки совместно с командующим ООС генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко он проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны.

Кроме того, Хомчак проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.

Отмечается, что во время общения с военнослужащими, главнокомандующий отметил их высокую патриотическую настроенность и готовность к безотлагательному реагированию на любые угрозы со стороны противника.

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Автор: Антонина Доломанжи