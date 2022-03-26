Русские захватчики поселились в помещении фермы, а питались, грабя местные магазины.

Воины 93-й бригады "Холодный яр" выбили русских оккупантов из села под Тростянцом Сумской области.

Об этом сообщает государственный канал "ДОМ".

Украинские защитники сообщили, что оккупанты поселились на ферме местного предпринимателя, убив его сына, который был против этого.

Захватчики несколько дней питались сухпайками, а потом пошли грабить местные магазины.

В ожесточенном бою воинам "Холодного яра" удалось выбить захватчиков из села и уничтожить их технику. Один из защитников отметил, что он оккупантов в окрестностях Тростянца остается только металлолом.

Ранее сообщалось, что на Сумщине в дальнейшем продолжаются ожесточенные бои в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах. Некоторые общины находятся под контролем оккупантов.

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