Глава области уверен, что украинские войска очень скоро освободят некоторые оккупированные громады.

В Сумской области продолжаются ожесточенные бои в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.

Об этом председатель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий сообщил в своем утреннем видеообращении в Telegram по ситуации в области за прошедшие сутки.

"Ситуация остается напряженной, продолжаются бои. Это Конотопский район - активная фаза боев проходила за последние сутки. Это Ахтырский район, Сумской район", - отметил он.

Живицкий напомнил, что некоторые громады находятся под контролем российских оккупантов.

"Но наши планы и мои личные прогнозы оптимистичны. Они очень сдержанны, но мы смотрим оптимистически на то, что происходит в последние дни. В Сумской области идут ожесточенные бои, но это победные бои. И я уверен, что мы очень скоро сможем сказать, что освободили некоторые громады в Сумской области", - сказал Живицкий.

Так, по его словам, продолжаются бои за город Тростянец, несколько населенных пунктов в Ахтырском районе, продолжаются обстрелы пригорода Сум.

"В Тростянецкой громаде во время боев был поврежден газопровод, и есть риск отключения абонентов от газоснабжения. К сожалению, не имеют возможности туда выехать работникам службы газа, чтобы починить этот порыв и восстановить газоснабжение... Были осуществлены бомбардировки города Ахтырка, были большие разрушения. Ахтырка несет очень серьезные потери и является объектом особого внимания врага", - сказал Живицкий.

Он сообщил, что посетил вчера Ахтырку. В городе, несмотря на ежедневные ракетные обстрелы и бомбардировки, работают коммунальные службы разбирают завалы, убирают город.

"Город потихоньку оживает, город не сдался и не сдал своих граждан", - отметил глава области.

По его словам, есть населенные пункты, которые остаются без электроэнергии, без подвоза продуктов питания из-за постоянных обстрелов.

"Но мы не сдаемся, мы держимся", - подчеркнул Живицкий.

Война в Украине: последние данные

Начались тридцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

На отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, осуществляет авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успеха не имеет.

Из-за неудач с наступлением на Киев Россия сосредоточилась на захвате Донбасса, чтобы отрезать украинские силы и иметь рычаги влияния во время переговоров с офисом Зеленского, считают в Пентагоне.

С начала полномасштабного вторжения Вооруженными Силами Украины уничтожено более 16 тысяч оккупантов. В Минобороны РФ эти данные традиционно умалчивают.

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