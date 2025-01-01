Президент подчеркнул, что каждый обмен пленными является очень важным событием для Украины.

В своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал количество украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в 2024 году. Он напомнил, что только 30 декабря были освобождены 189 защитников.

"1358 человек за этот год. 3956 украинцев за это время (с начала полномасштабного вторжения РФ - УНИАН). И я называю не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждый из них - это человек, наш человек, очень важный человек. И с возвращением каждого мы возвращаем в Украину жизнь", - сказал он.

Президент подчеркнул, что каждый обмен пленными является очень важным событием для Украины.

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"И как каждый раз, когда это происходит, плачем мы все. Неважно, растроганная мать, или это ребенок, который дождался папу, или президент Украины, мы плачем все, потому что все мы - люди и сохранили в себе свет", - добавил он.

Обмен военнопленными с РФ

Напомним, что накануне Нового года Украина освободила из российского плена 189 защитников. Среди освобожденных военных есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Так, 11-й обмен в 2024 году позволил освободить: 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – Территориальная оборона), 43 – Национальная гвардия Украины, 33 – Государственная пограничная служба и 24 – Военно-морские силы.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подчеркнул, что в 2024 году было возвращено больше военнослужащих из российского плена, чем в 2023 году. Он отметил, что обмен в формате "всех на всех" необходим для обеих сторон.

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