По словам политика, его комментарий о том, что России и Украине надо сесть за стол переговоров, был неудачным.

За два года заключения российский оппозиционер Илья Яшин "выпал из контекста" и не ожидал, что его слова после освобождения воспримут как распространение "кремлевского нарратива". Об этом он рассказал российскому блогеру Юрию Дудю.

Он признал, что его комментарий о том, что России и Украине надо сесть за стол переговоров, был неудачным, при этом его позиция не менялась с 2014 года, и он по-прежнему выступает за вывод российских войск с территории Украины.

"Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. Я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно какие-то переговоры о мире должны начаться в том формате, который будет приемлемым для украинской стороны. Вряд ли Украина на этих переговорах будет говорить об отчуждении своих территорий", - подчеркнул Яшин. Видео дня

Обмен заключенными между США и РФ - заявления россиян

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными между РФ и странами Запада. РФ вернула себе киллера Вадима Красикова, который был осужден за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В обмен на них Россия отпустила "оппозиционеров" Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву.

Впоследствии Яшин заявил, что искренне переживает из-за "своего изгнания из России, несмотря на всю благодарность, которую я испытываю к тем, кто желал мне добра и спас меня".

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