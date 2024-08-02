Осужденный должен был просить его о помиловании.

Заключенный в России журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович перед обменом предложил Путину интервью.

Как пишет WSJ, Гершковичу разрешили забрать из тюрьмы бумаги, которые он написал в заключении, однако сначала он должен был написать на имя Путина официальную просьбу о помиловании. В форме было пустое место, которое заключенный мог заполнить или оставить пустым.

"На официальном высоком русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения, российский корреспондент журнала заполнил эту страницу. В последней строке он сделал собственное предложение: Согласится ли Путин после освобождения дать интервью?" - пишут журналисты. Видео дня

Обмен между Западом и Россией

Напомним, 1 августа состоялся большой обмен заключенными. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил об освобождении из Российской Федерации 16 человек.

США вернули журналистов Алсу Курмашеву и Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также передали Западу российских политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, правозащитника Олега Орлова, политических активистов и соратников Алексея Навального.

В Россию вернули 8 россиян. Путин лично встретил Вадима Красикова, который отбывал в Германии пожизненный срок по обвинению в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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