По информации издания, армия РФ подошла к Покровску на 7-8 километров.

Ситуация для Вооруженных Сил Украины в Донецкой области является катастрофической. Об этом заявил аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

В издании напомнили, что в воскресенье Донецкая областная военная администрация объявила принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска. Ранее в городе проживало 80 тысяч человек. Сейчас в Покровском районе остается 53 тысячи жителей, среди которых почти 4000 пожилых людей.

По данным Bild, российские оккупанты подошли к Покровску на 7-8 километров. В начале года это было 38 км.

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"Власти Украины распорядились эвакуировать город Покровск с 65 000 жителей в течение двух недель. Из Торецка, что в 50 км на северо-восток, бежали 29 000 из 32 000 бывших жителей. Пусть я снова делаю себя непопулярным - ситуация в Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там", - отметил Рёпке.

Покровское направление - последние новости

Ранее начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российские захватчики с боем рвутся к Покровску Донецкой области. Из-за приближения линии фронта ускорились и темпы эвакуации, каждый день город покидает 500-600 человек.

Ранее Bild сообщал, что российским оккупантам оставалось 13 километров до Покровска.

"Украинский фронт в Донецкой области продолжает крошиться: российские силы вторжения захватили [поселок] Желанное и [село] Орловка и теперь находятся всего в 13 км к востоку от Покровска", - отмечал Рёпке.