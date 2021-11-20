В Вашингтоне назвали несколько возможных сценариев развития событий.

Представители американской разведки предупреждают европейских партнеров, что остается мало времени, чтобы успеть помешать намерениям России по полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Таким образом Соединенные Штаты подталкивают европейские страны к сотрудничеству по разработке пакета санкции для сдерживания Кремля.

Официальные лица США заявили, что Россия еще не знает, что делать с войсками, сосредоточенными недалеко от границы с Украиной, однако наращивание военных сил воспринимается Вашингтоном серьезно. И США не считают, что на этот раз, в отличие от предыдущей эскалации в марте, Москва не блефует.

Читайте такжеМинистр обороны рассказал о "позитиве" в информации об угрозе вторжения РоссииВ частности, на этой неделе директор Национальной разведки США Эврил Хейнс посещала Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о данных американских спецслужб насчет актуальной ситуации и возможном вторжении РФ в Украину.

Поездка Хейнс в Европу была давно спланированной и касалась многих вопросов, однако, по словам информированных лиц, из числа утвержденных сторонами вопросов обсуждали угрозу эскалации в Восточной Европе и растущую обеспокоенность по поводу действий Кремля.

США и Британия убеждены, что Путин рассчитывает получить контроль над большей частью Украины или дестабилизировать страну, чтобы установить там пророссийскую власть.

Представители американской разведки сообщили, что Путина разочаровал мирный процесс, начатый Францией и Германией в 2014 году после аннексии Крыма и захвата отдельных территорий Донбасса.

Некоторые бывшие официальные лица говорят, что Путин, возможно, намерен обеспечить сухопутные пути между востоком Украины и Крымом. Американские аналитики считают, что российский президент начнет действовать в ближайшие месяцы.

Как писал УНИАН, председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес внес поправку, что предусматривает пакет санкций против высших должностных лиц России, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых институтов и т. п. на случай полномасштабного вторжения в Украину.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. В США и Европе обратили внимание на это после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которая базируется в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими русскими войсками у границы с Украиной.

Спутниковые снимки подтверждают, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группу войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемых разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ значительно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвод. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Яна Ставская