Война зашла в тупик, но украинское государство не проиграет, считают западные журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские захватчики могут воспользоваться задержкой помощи Киеву от Вашингтона и начать активнее давить на фронте.

Так считают журналисты The New York Times. "В долгосрочной перспективе уменьшение поддержки Америки, вероятно, заставит Украину уступить большее количество земли. Российские войска сейчас удерживают около 20%... территории Украины, и они хотят больше", - пишет издание.

Журналисты вспоминают слова российского диктатора Владимира Путина, где он заявил, что РФ хочет захватить весь Донбасс и прибрежные регионы Украины. Издание отметило, что России в прошлом дорого стоили успехи на украинской земле.

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"...Россия понесла десятки тысяч потерь, чтобы взять город Бахмут, который обе стороны называли "мясорубкой". Украине нужно было много боеприпасов, чтобы месяцами отражать нападения России на город. Сегодня у нее быстро закончились бы запасы, и ей пришлось бы бежать - и Россия меньше пострадала бы от своей победы. Зная это, Россия может начать давить активнее", - отмечают журналисты.

По мнению издания, европейские страны хоть и пытаются компенсировать недостаток американской помощи, но они не способны заменить ее полностью. В частности, журналисты указывают на проблему Европы в изготовлении артиллерийских снарядов.

"В прошлом США отказывались от военных усилий, как правило, после поражений на поле боя, или когда общественность теряла доверие к делу. Ни то, ни другое не верно для Украины. Война зашла в тупик, но Украина не проиграет. И большинство американцев все еще поддерживают оказание помощи", - подчеркивает издание.

Помощь Украине от США - сегодня это стоит прочитать

Ранее The Hill сообщал, что Палата представителей Конгресса США может направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от утвержденного Сенатом проекта закона, в котором предусмотрено 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

Ключевым изменением является то, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза, "чтобы американские налогоплательщики не тратили десятки миллиардов долларов без всяких ожиданий на возвращение".

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