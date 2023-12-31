В нашем государстве сейчас фактически народная армия, подчеркнул пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады.

Мобилизация в Украине 2023 необходима, поскольку нашей армии нужны люди.

Украинцы, наверное, забыли, зачем эта война с РФ, - что мы боремся за выживание, рассказал пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Бородин в интервью "Радио Свобода".

"Я знаю, что армии нужны люди, что люди забыли, зачем эта война, и какой выбор стоит у нас. Люди об этом забыли. Люди, наверное, забыли, что большинство, ну, я думаю, большинство армии - вчерашние гражданские лица. Я думаю, что большинство - это добровольцы или мобилизованные...", - отметил он.

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Собеседник подчеркнул, что "армия по факту - народная, поэтому и война собственно такая - за выживание". "...это люди немножко забыли. И это дело не в том, что донатов меньше или что-то такое, - это плохо, но дело в том, что когда общество не может работать с реальностью и принимать ее - оно не берет на себя ответственность", - добавил Бородин.

В Украине продолжается мобилизация - новости, которые сегодня стоит прочитать

В Украине после полномасштабного вторжения РФ началась мобилизация. Сначала было очень много добровольцев, которые хотели воевать против россиян.

Позже ситуация изменилась - в конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что "пошел провал" мобилизационных мероприятий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что военные хотят дополнительно мобилизовать до 500 тысяч украинцев. В частности, новые силы необходимы для проведения ротации.

Кабинет министров в конце декабря внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизационных мероприятий. В документе, в том числе есть предложение снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас - 27).

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