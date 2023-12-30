В нашей стране есть люди, которые безопасность своей семьи не ассоциируют с безопасностью государства, подчеркнул военный эксперт.

Мобилизация в Украине должна продолжаться не только потому, что нашей стране необходимо удерживать линию фронта и проводить ротацию воинов, но и для того, чтобы убеждать западных партнеров в таком месседже - украинцы продолжают бороться.

К сожалению, в украинском государстве есть сегмент населения, который безопасность своей семьи не ассоциирует с безопасностью государства, рассказал военный эксперт Николай Белесков "Голосу Америки".

"Если Украина не будет готова дальше продолжать воевать, понятно, что скептикам на Западе будет гораздо легче продвигать идею о прекращении помощи: "А для чего мы должны выделять дополнительные суммы помощи, если украинцы в принципе уже не хотят воевать?", - отметил собеседник.

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Мобилизация в Украине по-новому - что "светит" украинцам

В конце декабря Кабмин внес в Верховную Раду проект закона об усовершенствовании мобилизационных процессов и воинского учета. В частности, чиновники предложили снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Ранее президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции рассказал, что военные хотят дополнительно мобилизовать до 500 тысяч граждан Украины. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что такое количество украинцев, в лучшем случае, можно мобилизовать за год.

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