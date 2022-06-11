Андрусив говорит, что у оккупантов нет ресурсов не только для штурма, но даже для движения в сторону украинской столицы.

В МВД отмечают активизацию оккупантами информационной кампании о якобы подготовке Россией нового "штурма Киева".

Советник министра Виктор Андрусив в эфире 24 канала объяснил, что сегодня оперативная обстановка вокруг белорусско-украинской границы не выглядит так, будто там есть силы для вторжения.

"Это - информационная операция чистой воды, ведь никаких сил, которые могли бы совершить такой манёвр - у россиян нет", - комментирует Андрусив сообщения о якобы возможности нового штурма Киева.

По его словам, российские оккупанты своей гигантской армией не могут взять Северодонецк, у них и близко нет сил не только для "штурма", а хотя бы для движения в сторону Киева.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины выиграли битву за Киев, а сам город и подступы к нему хорошо укрепляются. По словам спикера МОУ Александра Мотузяника, в ближайшей перспективе возможности наступления российских войск на Киев не видно. "Но все равно рано или поздно РФ может повторить такие наступательные действия", - добавил он.

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