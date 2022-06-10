В ближайшей перспективе возможности наступления российских войск на Киев не видно.

Вооруженные силы Украины выиграли битву за Киев, а сам город и подступы к нему хорошо укрепляются.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает РБК-Украина.

"Мы выиграли битву за Киев, это что-то значит. По состоянию на сегодняшний день уровень защиты столицы не снижен. Столица и подступы к столице хорошо укрепляются. У нас есть несколько линий обороны. Никто руки не опустил и оборона усиливается", - заявил он.

По словам Мотузяника, в ближайшей перспективе возможности наступления российских войск на Киев не видно.

"Но все равно рано или поздно РФ может повторить такие наступательные действия", - добавил спикер.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: