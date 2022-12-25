В Черном море находятся более 10 вражеских кораблей, поделились в ВМС ВСУ.

Российская Федерация увеличила количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях до девяти штук.

Общий залп теперь составляет 100 ракет, говорится в Telegram-канале Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

По его данным, в Черном море находятся четыре носителя "Калибров", и общий залп составляет 24 ракеты. В ВМС добавили, что в Средиземном пребывают пять носителей этих ракет, а общий залп - 76 штук.

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"…в Черном море на боевом дежурстве находятся до 13 вражеских кораблей... в Средиземном море - девять вражеских кораблей…", - отмечается в сообщении.

Массированные ракетные удары России по Украине - что стоит знать

Россия уже не раз осуществляла массированные удары по Украине ракетами "Калибр", есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Напомним, по состоянию на 24 декабря в Черном и Средиземном морях находились восемь вражеских носителей "Калибров", их общий залп составлял 92 ракеты.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинцам обязательно необходимо реагировать на возможные сигналы воздушной тревоги.

Премьер Денис Шмыгаль предупреждал, что россияне будут пытаться до конца года оставить граждан Украины без централизованного энергоснабжения.

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