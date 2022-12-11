Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили семь пунктов управления войск РФ.

В течение текущих суток украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов россиян.

Также сообщается, что в течение суток войска РФ нанес пять авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Сохраняется угроза нанесения врагом ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.

Потери России в Украины

Напомним, потери России в Украине превысили отметку 94 тысячи человек личного состава. За сутки бойцы ВСУ ликвидировали 380 противников. Они также уничтожили более 20 единиц разнообразной вражеской техники, сообщил Генштаб ВСУ.

Также Россия потеряла: танков — 2942, боевых бронированных машин — 5920, артиллерийских систем — 1928, РСЗО — 397, средств ПВО — 211, самолетов — 281, вертолетов — 264.

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