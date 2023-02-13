Поражены несколько районов сосредоточения российских войск.

Авиация Сил обороны Украины за 13 февраля нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войска.

Также, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ россиян.

Кроме того, отмечается, что за сутки российские войска нанесли два ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Опасность нанесения ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Потери России на 13 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года достигли примерно 138340 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3283 единицы; боевых бронированных машин - 6492; артиллерийских систем - 2290; реактивных систем залпового огня - 465; средств противовоздушной обороны - 234; самолетов - 296; вертолетов - 286.

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