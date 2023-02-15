ВСУ похвастались уничтожением российского вертолета Ка-52 на востоке / фото facebook.com/AFUkraine

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику оккупантов на фронте. На этот раз военные похвастались удачной ликвидацией очередного российского вертолета на восточном фронте.

Как отметили в среду, 15 февраля, на страничке Генштаба ВСУ в Facebook, речь идет об уничтожении ударного вертолета-разведчика Ка-52 "Аллигатор". 

"Сегодня на восточном фронте защитники Украины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении. 

Уничтожение российских Ка-52 в небе Украины

Напомним, что украинские военные регулярно "сносят" технику оккупантов, заставляя их жаловаться на потерю оружия.

Недавно оккупанты оставили жалкое "послание" на остатках своего Ка-52, обломки которого нашли вблизи освобожденного села Суханово Херсонской области. Свое сообщение они оставили на деревянном кресте и пообещали отомстить ВСУ. 

Также об уничтожении очередного Ка-52 украинская армия сообщила 9 января.

Накануне ВСУ также сбили три беспилотника и три вертолета русских оккупантов. 

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