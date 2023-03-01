За минувшие сутки в пепел превращено более 30 единиц разнообразной вражеской техники.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленные данные об общих боевых потерях страны-агрессора в захватнической войне против Украины.

Как говорится в сводке, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 650 российских военных. Общие потери оккупантов с 24.02.22 по 01.03.23 вплотную приблизились к "красной линии" и составили 149 890.

Кроме этого, за минувшие сутки было уничтожено более 30 единиц разнообразной вражеской техники. А именно:

Видео дня

танков ‒ 3395 (+7);

боевых бронированных машин ‒ 6638 (+8);

артиллерийских систем – 2393 (+10);

РСЗО – 479 (+1);

средств ПВО – 247 (+0);

самолетов – 300 (+0);

вертолетов – 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей / катеров ‒ 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 5257 (+5);

специальной техники – 230 (+0).

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