Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленные данные об общих боевых потерях страны-агрессора в захватнической войне против Украины.
Как говорится в сводке, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 650 российских военных. Общие потери оккупантов с 24.02.22 по 01.03.23 вплотную приблизились к "красной линии" и составили 149 890.
Кроме этого, за минувшие сутки было уничтожено более 30 единиц разнообразной вражеской техники. А именно:
Видео дня
- танков ‒ 3395 (+7);
- боевых бронированных машин ‒ 6638 (+8);
- артиллерийских систем – 2393 (+10);
- РСЗО – 479 (+1);
- средств ПВО – 247 (+0);
- самолетов – 300 (+0);
- вертолетов – 288 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);
- крылатых ракет – 873 (+0);
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 5257 (+5);
- специальной техники – 230 (+0).
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