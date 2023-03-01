Украинские воины мощно обновили потери РФ / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленные данные об общих боевых потерях страны-агрессора в захватнической войне против Украины.

Как говорится в сводке, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 650 российских военных. Общие потери оккупантов с 24.02.22 по 01.03.23 вплотную приблизились к "красной линии" и составили 149 890. 

Кроме этого, за минувшие сутки было уничтожено более 30 единиц разнообразной вражеской техники. А именно: 

Видео дня
  • танков ‒ 3395 (+7); 
  • боевых бронированных машин ‒ 6638 (+8); 
  • артиллерийских систем – 2393 (+10); 
  • РСЗО – 479 (+1); 
  • средств ПВО – 247 (+0);
  • самолетов – 300 (+0); 
  • вертолетов – 288 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);
  • крылатых ракет – 873 (+0);
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5257 (+5);
  • специальной техники – 230 (+0).
Еще ближе к критической отметке: украинские воины мощно обновили потери РФ / инфографика УНИАН

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