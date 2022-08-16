В результате вражеских обстрелов ранен один человек.

В результате ночных обстрелов Николаевской области погиб один человек.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 16 августа, ориентировочно в 02:40 под обстрел попало пгт Березнеговатое. В результате один человек погиб и один человек ранен. Известно о разрушенных жилых домах. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - сообщил он.

Ким также отметил, что около 01:30 были обстрелы с. Червоная Долина. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, российские захватчики 24 февраля рано утром вторглись в Украину. Противники не раз обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности, в Николаевской области, было много жертв.

15 августа стало известно, что противники снова обстреляли Николаев, были повреждены гостиница и учебное заведение.

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