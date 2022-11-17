Противники могут пойти на Павлоград, полагают в Офисе президента.

Войска Российской Федерации, по неофициальным данным, оживились в Запорожской области - под городом Гуляйполе пошли в атаку.

Злые языки утверждают, что Запорожская область "зашевелилась", под Гуляйполем враг пошел в атаку, рассказал советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, подробности пока неизвестны, но говорят, что может быть достаточно неприятно. Собеседник добавил, что активизироваться могли вражеские войска, которые попали в Запорожскую область после отступления с Херсона, и те, которые и раньше находились в регионе.

"Замысел понятен... Вернулись мы к тому, что было на второй фазе войны, после того, как они перебросили войска из-под Киева и с севера Украины вывели. Они снова возвращаются к тому же замыслу… "большие клещи", "малые клещи". Вот смотри, Гуляйполе, дальше на Покровское туда, Васильевка и на Павлоград. Граница Днепропетровской и Донецкой области. Только тогда они еще от Изюма хотели туда пройти через Барвинково, чтобы зажать колечко, и вся Донецкая область попала в окружение", - объяснил Арестович.

Советник полагает, что противники могут однажды снова захотеть побежать с севера Харьковской области на тот же самый Павлоград.

"Но даже если они, по их замыслы, снизу подрезают, то нам достаточно неприятно становится. Понятно, что они ничего не подрежут, я сейчас о замысле говорю… То есть логика понятна - …все эти войска будут переброшены на "освобождение" Донецкой и Луганской области, для того, чтобы предъявить это как результат войны - "ДНР" и "ЛНР" так называемые мы отбили, они "часть России", не зря восемь лет страдали…", - объяснили в ОП.

Арестович добавил, что это можно продать внутри РФ как политический результат войны.

Война России против Украины - самые важные новости

Противнику удалось захватить часть востока и юга нашей страны, однако Вооруженные силы Украины с конца лета ведут контрнаступальные действия.

Уже освобождены почти вся Харьковская и Николаевская области, деоккупированны ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской областях и Херсонской областях.

9 ноября стало известно, что РФ решила отступить с правого берега Херсонской области на левый из-за проблем со снабжением. Уже 11 числа в Херсон, который находился под оккупацией с начала войны, зашли наши военные.

Вас также могут заинтересовать новости: