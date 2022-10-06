По ее словам, на южное направление Россия уже перебросила свежемобилизованных, которые будут выполнять роль пушечного мяса.

Российские оккупанты осознают, что могут попасть в "котел" на юге Украины.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

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Она отметила, что на южное направление Россия уже перебросила свежемобилизованных, которые будут выполнять роль пушечного мяса.

"Уже есть факты появления на участке нашей ответственности так называемых свежемобилизованных. Не очень "свежих" по качеству, но суто по временным показателям. Однако они не очень подготовлены и больше выполняют роль пушечного мяса", -сказала она.

По ее информации, российские оккупанты в качестве передовых подразделений основного личного состава, на который они делают ставку, используют все же воздушно-десантные войска, которых подтянули туда немало, поскольку понимали, что бои будут тяжелыми, и держаться нужно будет долго.

"Сейчас они рассматривают тактику дальнейших действий, потому что у них не так много осталось вариантов: они зажаты между нашими подразделениями и правым берегом Днепра и осознают, что если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег, то это однозначный "котел" и невозможность выйти оттуда", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что Украина для сохранения жизней предлагает сдаваться в плен.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. За минувшие сутки защитники освободили еще три населенных пункта, сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Всего с начала октября бойцы деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям, заявили в британской разведке.

Вместе с тем контрнаступление украинцев в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину, констатировали аналитики из Института изучения войны.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

Из-за военных поражений россияне в очередной раз атаковали Запорожье, взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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