Также ВСУ уничтожили 4 танка, 12 ББМ, 19 автомобилей и 2 единицы специальной техники противника.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожено 567 российских оккупантов и 37 единиц их техники. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, за прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 207 вражеских БпЛА различных типов.

"Количество пехотных атак не уменьшается. Бронетехнику для поддержания живой силы противник сейчас задействует в незначительных объемах", - заявил командующий.

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Тарнавский отметил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 3 ракетных удара, провел 49 боевых столкновений и совершил 835 артобстрелов. Авиаударов почти трое суток захватчики не наносили.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 567 человек и 37 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 19 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов противника", - проинформировал он.

ВСУ уничтожают оккупантов-подробности

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 28 января, украинская авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Кроме того, силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время оккупанты нанесли 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили 86 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Также враг атаковал Украину дронами, но все восемь БПЛА были уничтожены.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов, общие потери России в войне в Украине сейчас составляют 383 180 человек.

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