Также они уничтожили 10 танков, 25 ББМ, а еще десятки единиц другой техники.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 28 января, ликвидировали 1070 российских оккупантов.

Как сообщал Генштаб, общие потери России в войне в Украине сейчас составляют 383 180 человек.

Кроме того, Силы обороны отправили на лом много вражеской техники, в том числе:

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танков ‒ 6290 (+10);

боевых бронированных машин ‒ 11696 (+25);

артиллерийских систем - 9113 (+16);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8),

крылатые ракеты ‒ 1846 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46);

специальной техники - 1443 (+7).

При этом не изменилось количество уничтоженных РСЗО (972), средств ПВО (660), самолетов (331) и вертолетов (324), кораблей (23) и подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 29 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками РФ произошло 74 боевых столкновения. Горячее всего было на Марьинском и Авдеевском направлениях.

По данным ISW, на Авдеевском направлении оккупанты постоянно меняют тактику. Там ведутся позиционные бои.

В ночь на 29 января российская оккупанты атаковали территорию Украины 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Все дроны сбили силы ПВО.

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