Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 28 января, ликвидировали 1070 российских оккупантов.
Как сообщал Генштаб, общие потери России в войне в Украине сейчас составляют 383 180 человек.
Кроме того, Силы обороны отправили на лом много вражеской техники, в том числе:
- танков ‒ 6290 (+10);
- боевых бронированных машин ‒ 11696 (+25);
- артиллерийских систем - 9113 (+16);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8),
- крылатые ракеты ‒ 1846 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46);
- специальной техники - 1443 (+7).
При этом не изменилось количество уничтоженных РСЗО (972), средств ПВО (660), самолетов (331) и вертолетов (324), кораблей (23) и подводных лодок (1).
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки, 29 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками РФ произошло 74 боевых столкновения. Горячее всего было на Марьинском и Авдеевском направлениях.
По данным ISW, на Авдеевском направлении оккупанты постоянно меняют тактику. Там ведутся позиционные бои.
В ночь на 29 января российская оккупанты атаковали территорию Украины 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Все дроны сбили силы ПВО.