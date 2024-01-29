Нашим защитникам удалось уничтожить РЭБ противника.

За прошедшие сутки, 28 января, украинская авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Кроме того, силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Как сообщал Генштаб в утренней сводке, подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время оккупанты нанесли 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили 86 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Также враг атаковал Украину дронами, но все восемь БПЛА были уничтожены.

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"Авиационным ударам подверглись: Красный Хутор Черниговской области; Рожковичи Сумской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Вчера на фронте между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками РФ произошло 74 боевых столкновения. Наши защитники ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери России в войне в Украине сейчас составляют 383 180 человек.

Как писал Forbes, в российско-украинской войне битвы выигрывает та сторона, которая обладает лучшими технологиями беспилотников. На данном этапе Украина, похоже, держит преимущество в войне беспилотников, что позволило ей эффективно сорвать новое российское наступление.

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