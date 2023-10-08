Враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Русские войска в течение суток атаковали на нескольких направлениях фронта. Зафиксированы 33 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В частности, на Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречана, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении, как заявили в Генштабе, Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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"На Бахмутском направлении в течение суток украинские воины успешно отбили все атаки врага севернее Богдановки, Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Клещиевка, Андреевка, Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении силы обороны отразили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области", - говорится в сообщении

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 13 атак оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем захватчиков находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Кроме того, в сводке отмечается, что на шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, орехов, Работино, Новоандреевка, Малая Токмачка, малые Щербаки Запорожской области. На Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар недалеко от Берислава. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Херсон и Станислав Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Генштабе.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. Россияне ударили "Искандером" по Константиновке. В целом, враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

ВСУ отбили почти полсотни атак россиян сразу на нескольких направлениях. На Купянском направлении наши защитники отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отбили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском и Марьинском направлениях за прошедшие сутки враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВСУ отбили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

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