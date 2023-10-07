ВСУ продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и продвинулись на запад Запорожской области.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На кадрах с геопривязкой видно, что украинские силы продвинулись к полосе деревьев между Роботино и Вербовым, примерно в 6 км к юго-востоку от Роботино.

Также аналитики указали, что российские войска, судя по всему, недавно провели ротацию полков в районе Орехова, продемонстрировав способность поддерживать оборону на этом критическом участке линии фронта.

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В середине сентября ISW заметила, что важнейшие части 42-й мотострелковой дивизии из-за потерь отошли за российскую оборонительную линию между Вербовым и Солодкой Балкой. После отвода этих частей в тылы на западе Запорожской области части 7-й и 76-й воздушно-десантных дивизий (ВДВ) были переброшены в этот район из Херсонской и Луганской областей для заполнения брешей.

К концу сентября ISW заметила, что части 42-й мотострелковой дивизии, вернулись на фронт возле Новопрокоповки, что позволяет предположить, что у них был короткий отдых и восстановление. Все это позволяет предположить, что российские войска провели ротацию на уровне полка в этом секторе фронта за последний месяц. "Ранее ISW считал, что российским войскам трудно провести ротацию на тактическом и оперативном уровне вдоль всей линии фронта, но сейчас пересматривает эту оценку, учитывая очевидную ротацию значительных частей 42-й мотострелковой дивизии и двух дивизий ВДВ", - говорится в отчете.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжили наступательные действия и продвинулись южнее Бахмута. А вот оккупантам продвинуться в этом районе не удалось.

В Институте также сообщили, что российские войска провели удачные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Также в отчете говорится о том, что российские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк и в последнее время добились незначительных успехов. На кадрах с геопривязкой видны российские позиции к югу от Авдеевки, возле трассы Е50, проходящей вдоль окраины Донецка.

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