Более половины всех атак оккупантов пришлась на Авдеевское и Новопавловское направления.

Оккупанты проводят штурмовые действия на фронте, самыми горячими являются Авдеевское и Новопавловское направления. Как говорится в вечерней сводке Генштаба, в течение суток произошло 58 боевых столкновений.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Видео дня

"На Авдеевском направлении отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сводке.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг штурмовых действий не вел, совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов.

Ситуация на фронте - что говорят военные

Командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного значения Национальной гвардии Украины Сергей Сидорин рассказал, что на Бахмутском направлении противник постоянно наращивает свои усилия по проведению наступательных действий, вводит в бой резервы, пополняет потери. Бои проходят и днем, и ночью, очевидно, что дальнейшей задачей врага будет выйти к населенному пункту Часов Яр.

Вас также могут заинтересовать новости: