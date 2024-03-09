На Бахмутском направлении враг постоянно наращивает свои усилия по проведению наступательных действий и вводит в бой резервы.

Командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного значения Национальной гвардии Украины Сергей Сидорин рассказал о текущей ситуации вокруг Часового Яра и Ивановского.

"На Бахмутском направлении противник постоянно наращивает свои усилия по проведению наступательных действий, вводит в бой резервы, пополняет потери, которые наносим мы его подразделениям на постоянной основе", - отметил он в эфире телемарафона.

Сидорин добавил, что за минувшие сутки произошло девять боевых столкновений с противником в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

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"Боевые действия проходят как в дневное время, так и ночью. И очевидно, что дальнейшей задачей противника будет выйти к населенному пункту Часов Яр", - отметил командир.

В то же время Силы обороны Украины пытаются контратаковать, сбить противника с ключевых участков местности и не дают ему закрепиться на позициях, где он находится.

"Свои наступательные действия противник сопровождает применением артиллерии различных калибров как по переднему краю, так и по населенным пунктам, по Часовому Яру, по логистическим маршрутам, по подразделениям нашей артиллерии", - рассказал Сидорин и добавил, что с улучшением погоды российские захватчики активно начали применять различные дроны и бронетехнику.

На уточнение относительно ситуации вокруг села Ивановское, кто его сейчас контролирует и что там происходит, военный отметил, что бои происходят "в пределах населенного пункта".

"Противник накануне, ранее, зашел на населенный пункт Ивановское. Сейчас бои проходят в пределах населенного пункта. Противник пытается штурмовать, проводить как лобовые атаки, так и обойти населенный пункт", - отметил Сидорин.

Он добавил, что Силы обороны Украины находятся в самом населенном пункте, а линия соприкосновения - довольно динамичная и "позиции переходят из рук в руки".

"Но, чтобы контролировала его Российская Федерация в полном объеме, - такого нет. Там находятся Силы обороны Украины. И идут бои", - сказал военнослужащий.

Попытки оккупантов захватить населенные пункты в Донецкой области: что известно

Как сообщал УНИАН, на днях начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявил, что в пределах Ивановского Донецкой области идут жестокие бои, российские захватчики не прекращают своих атак.

8 марта начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников отметил, что взять Часов Яр Донецкой области у российских оккупантов возможности нет, однако они постоянно пытаются штурмовать Силы обороны именно на этом отрезке фронта.

По его словам, особенно активно противник пытается штурмовать именно направление Часового Яра - это Богдановка и Ивановское. И не забывает он о Клещеевке и Андреевке, где пытается вести активные наступательные действия.

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