Пропагандисты врага в одном из оккупированных населенных пунктов Херсонской области собираются снимать "победный" сюжет, отметили в Генштабе.

Российская пропаганда в "ударе" - пропагандисты придумала историю о якобы "уничтожении 150 украинских диверсантов" в селе Казачьи Лагери Херсонской области и собираются в населенном пункте снять об этом постановочный сюжет.

Командование противника все чаще прибегает к постановочным съемкам якобы своих "успехов" на фоне снижения боевого духа захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в среду, 16 августа.

"...во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагери Херсонской области отмечена подготовка к проведению съемок российской съемочной группой пропагандистского видео по сюжету "уничтожение 150 военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы в местном сельском Доме культуры", - говорится в сводке.

Видео дня

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что по состоянию на 13 августа в этом здании находились до 25 военных армии РФ, которые когда-то находились в местах лишения свободы.

Интересные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

РФ уже длительное время ведет против украинского государства не только традиционную войну, но и информационную. Россияне уже не раз позорились из-за выхода на экраны плохо подготовленной пропаганды. В частности, мемом стал сюжет о "распятом мальчике". Даже сами пропагандисты признались, что это был фейк.

Во время полномасштабной войны, враг постоянно "дорисовывает" себе подвиги на поле боя. В частности, сообщалось, что пропагандисты несколько раз показывали зрителям видео одного боя, которое аудитория воспринимает, как новые "подвиги" захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: