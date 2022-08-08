Противники, в частности, открывали огонь из реактивной артиллерии.

В селе Катериновка Сумской области женщина погибла от осколочного ранения в шею.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что за день сегодня, 8 августа, россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской громадах.

Всего зафиксировано более 130 прилетов из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Оккупанты использовали стрелковое оружие.

"К сожалению, имеем потерю. В 11.20 был артобстрел окрестностей населенных пунктов Шалыгинской громады. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница", - сообщил Живицкий.

Напомним, 6 августа стало известно, что в Сумской области было зафиксировано 200 "прилетов" со стороны российских оккупантов, обошлось без погибших.

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