Россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Бурынской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской громад.

Россияне продолжают обстреливать Сумскую область. Сегодня зафиксировано около 200 "прилетов".

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня за день россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Бурынской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской громад.

Так, в Глуховской громаде около 11:00 был зафиксирован обстрел из гранатометов (10 "прилетов") и со стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).

В Эсманьской громаде с 10:40 происходил артобстрел территории − 15 "прилетов", а между населенными пунктами Белопольской и Буринской громадами с 11:00 россияне били из артиллерии (38 "прилетов").

Кроме того, в Шалыгинской громаде после 11:00 был артобстрел (40 "прилетов"), в 12:33 обстрел продолжился (вероятно из САУ) − 40 "прилетов".

В то же время Николаевскую громаду россияне обстреливали дважды за сутки: после 19:00 − минометный обстрел (7 "прилетов"), в 19:45 − артобстрел (предварительно − САУ) − 20 "прилетов".

"К счастью, во всех случаях − без жертв. Информация о разрушениях - выясняется", - отметил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, накануне Сумскую область вечером и утром российские оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии. Есть разрушения домохозяйств у гражданских.

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