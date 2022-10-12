В городе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, 2 детсада, школа, 2 предприятия, 3 магазина, кафе, офис благотворительного фонда, газопроводы и электросеть.

В результате ночного обстрела российскими оккупантами Никополя 6-летняя девочка осталась без ног, а ее мама тяжело ранена.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В ГСЧС отмечают, что российские оккупанты продолжают терроризировать Никополь и весь Никопольский район, обстреливая всю ночь из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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"Тяжело ранили 6-летнюю девочку и ее 33-летнюю маму. Девочка осталась без ног. Семья госпитализирована. Спасатели достали из-под завалов 42-летнюю жительницу Никополя. Она также в тяжелом состоянии в больнице", - сказано в сообщении.

По данным спасателей, в городе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, 2 детсада, школа, 2 предприятия, 3 магазина, кафе, офис благотворительного фонда, газопроводы и электросеть.

В ГСЧС отмечают, что в результате обстрелов в Марганецкой и Мировской громад люди не пострадали, а масштабы разрушений уточняются.

Ситуация на Днепропетровщине

Противники не раз обстреливали Днепропетровскую область из различного вооружения, есть разрушения и жертвы и пострадавшие.

10 октября враги направили на Днепропетровщину 18 ракет, 5 из них сбили защитники Украины. В результате вражеской массированной атаки погибли по меньшей мере четыре человека, 31 человек был ранен.

Также стало известно, что захватчики пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе Shahed-136. Два беспилотники были уничтожены.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что этой ночью российские захватчики выпустили по Никополю более ста снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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