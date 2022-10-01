Российские войска пять раз обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

Российские захватчики выпустили по Никополю более 30 снарядов, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Россияне ударили по двум районам - Никопольскому и Синельниковскому. Никопольский накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией пять раз. Больше всего досталось Никополю. Туда прилетели более 30 российских снарядов. Людей не задело. В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более 1 тыс. семей остались без света. Энергетики уже ремонтируют линии", - отметил председатель ОВА.

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В Марганецкой и Красногригорьевской громадах также обошлось без пострадавших.

В Великомихайловской громаде Синельниковского района также без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений выясняются.

Резниченко добавил, что в других районах ночь прошла без атак и на эту минуту спокойно.

Ситуация на Днепропетровщине-последние новости

РФ с начала полномасштабной агрессии, которая стартовала рано утром 24 февраля, уже не раз обстреливала военные и гражданские объекты на Днепропетровщине, были жертвы, разрушения и пострадавшие.

В последнее время под обстрелами вражеской артиллерии часто оказывается Никопольский район.

30 сентября в результате ночного удара по Днепру уничтожено транспортное предприятие: сгорело 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе в результате удара также повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Погибло три человека.

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