Поисковую операцию на месте удара спасатели завершили.

В Днепре под завалами нашли тело третьего погибшего в результате российского удара по автотранспортному предприятию.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Спасатели нашли тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра", - написал Резниченко.

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Председатель ОВА отметил, что поисковая операция завершена.

"Этой ночью российский "Искандер" убил в городе трех человек, пятерых ранил", - отметил он.

Также Резниченко обнародовал фотографии разрушенного предприятия.

"Это все, что осталось от АТП в Днепре, которое еще вчера перевозило горожан. Российский "Искандер" разрушил мирное предприятие. В своей сводке Минобороны страны-террористки отчиталось, что уничтожило в Днепре цех по сбору украинских тактических ракет... Такие запущенные болезни успешно лечит только ВСУ. Стоим!", - прокомментировал он.

Новый удар по Днепру

30 сентября в результате ночного удара по Днепру уничтожено транспортное предприятие: сгорело 52 автобуса, еще 98 повреждены.

Сначала сообщалось об одном погибшем и пяти раненых людях. Потом стало известно, что под завалами нашли тело второго погибшего.

В городе в результате удара также повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

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