Это уже десятая успешная диверсия партизан на железной дороге в этом году.

Сегодня утром мелитопольские партизаны взорвали в оккупированном городе поезд российских захватчиков. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Речь идет о поезде, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении: поврежденную технику, награбленную железную руду, зерно и другое имущество. Взрыв прогремел в 7:40, известно о повреждении 150 метров железной дороги и тепловоза.

Захватчики окружили место происшествия, они хотят скрыть факт диверсии и разыскать партизан. "Партизаны же уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем. Напомним, что это уже десятая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области", - добавили в ЦНС.

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Тем временем Силы специальных операций подтвердили, что подразделение движения сопротивления отрезало оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении. Устанавливается дополнительная информация о российских потерях.

"Благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра был взорван железнодорожный путь. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии РФ", - сообщает пресс-служба в Telegram.

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Как сообщал УНИАН, на днях было уничтожен мост на трассе между оккупированными городами Горловка-Ясиноватая. В пресс-службе восточной группировки войск отмечали, что по этой дороге захватчики могли быстро перебрасывать необходимое.

Таким образом, подрыв этой трассы стал еще одним "звоночком", что теперь захватчикам станет сложнее обеспечивать свою группировку недалеко от Бахмута.

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