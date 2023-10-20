Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Российские оккупанты атаковали на разных направлениях позиции Сил обороны, в течение суток произошло 77 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито около 20 атак врага. Также противник нанес авиационные удары возле Керамика и Ласточкиного Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Купянском направлении украинские воины отбили около 20 атак врага неподалеку Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще 3 атаки в районе надежды Луганской области.

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На Лиманском направлении силы обороны отбили атаку врага восточнее Невского Луганской области. Враг нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили более 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещиевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено более 15 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Равнополя Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также противник пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, но успеха не имел.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Казацкое и Новоберислав Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дудчане Херсонской области и город Херсон.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских военных и окружить Авдеевку.

Он отмечал, что на войне нет простых участков фронта, а есть только те, где сложнее - и сейчас это Авдеевка. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

Залужный подчеркнул, что несмотря ни на что, украинские воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

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