Это произошло в районе Авиагородка.

В оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали машину российских захватчиков-мародеров. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

Он отметил, что взрыв, который ночью слышали в городе, был результатом работы мелитопольских партизан. "Минус авто с оккупантами-мародерами. Они регулярно выслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления", - добавил Федоров.

Мэр города отметил, что подрыв произошел в районе Авиагородка, когда российские захватчики грузили награбленное в машину.

Украинское подполье: последние новости

Напомним, 13 октября украинские партизаны устроили подрыв российского поезда, который перевозил из оккупированного Крыма боеприпасы и топливо, а в обратном направлении - поврежденную технику и награбленное. В результате взрыва были повреждены 150 метров железной дороги и тепловоз.

В Центре национального сопротивления сообщали, что с начала этого года подполье Запорожской области совершило уже 10 успешных диверсий на железной дороге.

Также российские оккупанты жаловались, что в Мариуполе военные часто умирают от загадочных остановок сердца. Они считают, что причиной такой смертности может быть отравление.

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