Местные сообщили о гуле техники и серии мощной "бавовны".

В ночь на пятницу, 20 октября, во временно оккупированном Мелитополи прогремели мощные взрывы.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, взрывов было несколько. Громче всего - в районе аэродрома, где расположились оккупанты с боевой авиацией.

"Неспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов. Самые мощные - в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", - сообщил мэр.

Ситуация на Запорожском направлении

Как сообщал военный эксперт Александр Коваленко, украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре. После этого, по его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и сбежать из Токмака. В то же время он исключает вариант лобового штурма города украинскими войсками.

Аналитики ISW отмечали, что в последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от этого направления и значительно ослабляет российские наступательные усилия.

Вероятно, росийское военное командование готово пожертвовать некоторыми позициями на юге и востоке, чтобы укрепить Мелитополь и Бердянск.

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