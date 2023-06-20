Временно оккупированный россиянами город Мариуполь Донецкой области борется за освобождение от противников.
Местные партизаны "передали привет", сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram и опубликовал яркие фотографии с патриотическими надписями и оскорбительной фразой о российском диктаторе Владимире Путине из кричалки украинских футбольных фанатов - "Путин х*йло".
"Мариупольские партизаны передают привет и напоминают, что Мариуполь не просто ждет, но борется за деоккупацию! И все будет Украина", - отметил он.
Патриоты, в частности, написали такие фразы: "хай квітне Україна", "слава ЗСУ", "слава Україні".
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Россияне в конце мая прошлого года оккупировали город. За Мариуполь продолжались ожесточенные боевые действия, враги его почти полностью разрушили и убили десятки тысяч мирных людей.
Город оккупирован, но непокорен. Сообщалось, что там работают партизаны. В конце мая в городе была масштабная "бавовна", после нее противники усиливали позиции противовоздушной обороны и заменяли "уставшую" технику другой.
Позже стало известно, что враг дошел до крайней точки паранойи - начал проверять детей на причастность к партизанскому движению и сотрудничество с бойцами армии Украины.