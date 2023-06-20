Мариуполь борется за деоккупацию, отметил советник городского головы.

Временно оккупированный россиянами город Мариуполь Донецкой области борется за освобождение от противников.

Местные партизаны "передали привет", сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram и опубликовал яркие фотографии с патриотическими надписями и оскорбительной фразой о российском диктаторе Владимире Путине из кричалки украинских футбольных фанатов - "Путин х*йло".

"Мариупольские партизаны передают привет и напоминают, что Мариуполь не просто ждет, но борется за деоккупацию! И все будет Украина", - отметил он.

Патриоты, в частности, написали такие фразы: "хай квітне Україна", "слава ЗСУ", "слава Україні".

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Россияне в конце мая прошлого года оккупировали город. За Мариуполь продолжались ожесточенные боевые действия, враги его почти полностью разрушили и убили десятки тысяч мирных людей.

Город оккупирован, но непокорен. Сообщалось, что там работают партизаны. В конце мая в городе была масштабная "бавовна", после нее противники усиливали позиции противовоздушной обороны и заменяли "уставшую" технику другой.

Позже стало известно, что враг дошел до крайней точки паранойи - начал проверять детей на причастность к партизанскому движению и сотрудничество с бойцами армии Украины.

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