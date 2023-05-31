Оккупанты начали взимать на замену "уставшей" другую технику.

Российские оккупанты после масштабной "бавовны" во временно захваченном Мариуполе Донецкой области занимаются заменой разбитой техники и усиливают позиции ПВО. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Еще одни прямые последствия "воскресной бавовны". Оккупанты начали взимать на замену "уставшей" другую технику. Старое дерьмо Т-62 вместо потерянных Т - 72. Плюс, снова системы ПВО "Бук", - отметил он.

То же самое, по его словам, происходит и с личным составом оккупантов.

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"Пока живая сила направляется в направление Мангуша и Бердянска", - добавил он.

Взрывы в Мариуполе - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в районе "Азовстали" в Мариуполе прогремели два мощных взрывы. На месте, где произошли взрывы, оккупанты обустроили склад с боеприпасами.

Захватчики связывают недавние случаи "бавовны" с получением Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, способных бить на расстоянии до 300 км.

Позже ВСУ нанесли удары по вражеским базам и складам в ранее недосягаемых населенных пунктах возле Мариуполя: Юрьевки, Никольского и Урзуфа. В результате "бавовны" в Юрьевке уничтожена база оккупантов. Удалось ликвидировать около сотни российских захватчиков.

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