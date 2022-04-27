Люди на мариупольском заводе находятся в ужасных условиях, отметили в горсовете.

В Мариуполе на "Азовстали" находятся не менее 2 тысяч гражданских - женщины, дети и пожилые люди, есть много раненых.

Люди находятся в ужасных условиях, нет медикаментов, с водой и едой катастрофическая ситуация, сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

По ее данным, людей немедленно нужно спасать.

"На металлургическом заводе находится не менее 2 тысяч гражданских. Женщины, дети и пожилые люди. Много раненых. В антисанитарии и ужасных условиях. Без медикаментов. Катастрофическая ситуация с питьевой водой и едой. Спасать нужно немедленно", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве показали фото раненых в госпитале в одном из укрытий "Азовстали".

"Страшные фото. Но мир должен знать, что происходит. 24 часа под обстрелами российской армии. Непрерывно", - отмечают в горсовете.

В сообщении отмечают, что в госпитале не только военные, большинство - мирные жители города.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину 24 февраля. Позже оккупанты заблокировали Мариуполь.

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики не прекращают нанесение артиллерийских и авиационных ударов по Мариуполю. Также продолжается блокирование подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом, меткомбинат "Азовсталь", практически разрушен и разбомблен.

Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

По официальным данным, в Мариуполе уже погибли более 20 тысяч человек.

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