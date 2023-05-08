"Военкомат" отправил первую группу мужчин-бюджетников на прохождение "военной комиссии", отметил советник мэра Мариуполя.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики начали "мобилизацию" мужчин-бюджетников.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. "Мобилизация в Мариуполе началась", - сообщил Андрющенко. В частности, "военкомат" уже отправил первую группу мужчин-бюджетников на прохождение "военной комиссии для мобилизации".

"Медицинская комиссия проходит в больнице интенсивной терапии (Вторая больница на ЖМР 17)", - отметил советник мэра.

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Ситуация в Мариуполе - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, российские войска активно готовятся к обороне временно оккупированного Мариуполя. Враг начал окапываться непосредственно в городе, кроме того, фиксируется перемещение техники и живой силы оккупантов.

7 мая Петр Андрющенко сообщил, что противники через Мариуполь перебросили большое количество гусечичной техники в сторону Запорожской области.

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