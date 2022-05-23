"Русский мир" - это только ограбление и уничтожение, отметил советник мэра Мариуполя.

Из-за проблем с возобновлением работы Мариупольского порта оккупанты приступили к попытке вывоза металлопроката и остатков зерна с территории порта по железной дороге.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Срочно начали работы по ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и ст. Сартана. Также сообщают об одновременной попытке восстановления железнодорожных путей в районе Волновахи. Несколько десятков миллионов долларов США - достаточная мотивация и настоящая цель оккупационных властей Мариуполя. Россия - страна-мародер. Русский мир - только уничтожение и ограбление", - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Российские власти назвали войну в нашем государстве "спецоперацией", в частности, для "денацификации" населения.

Врагу удалось заблокировать Мариуполь. Противник открывал огонь по городу из различного вооружения, сбрасывал авиабомбы. Украинские власти сообщали, что жертвами агрессии России в городе стали более 20 тысяч человек.

В Мариупольском горсовете предупредили, что городу грозит эпидемическая катастрофа из-за хаотичных захоронений и летних дождей.

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