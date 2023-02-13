В распоряжении оккупантов много техники и личного состава.

Российские захватчики в ближайшие дни будут массово атаковать фронт на Луганщине.

Председатель местной ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале сообщил, что оккупанты готовятся к наступлению. Рашисти уже проводят небольшие атаки, у них есть много техники и много резерва личного состава.

Из трех направлений – Белогоровка, Кременная, Сватово – именно в Сватово стабильная ситуация. На остальных направлениях горячо.

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"Сегодня в четыре утра россияне атаковали Белогоровку со всех сторон. Наши силы обороны это наступление отбили.

Та же ситуация происходила на Кременском направлении, враг атакует большим количеством личного состава. После боевого столкновения с нашими защитниками, рашисты отошли назад", - говорится в сообщении Гайдая.

Фронт на Луганщине

Генштаб сегодня утром также сообщал об отражении украинскими военными атак россиян на нескольких направлениях Луганского фронта и не только.

В конце января ВСУ попали в склад боеприпасов оккупантов на Луганщине.

24 января сообщалось, что захватчики проводят эвакуацию из Луганска и боятся покидать тыл.

Также у россиян проблема с надлежащим медицинским обслуживанием в Луганской области: их минимально лечат и бросают в бой.

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